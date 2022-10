Castellacci: “L’infortunio di Anguissa non è grave, ecco quando potrebbe tornare”

Enrico Castellacci, dottore ed ex medico della Nazionale italiana ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’infortunio accorso a Frank Anguissa contro l’Ajax. Queste le parole del medico riguardo l’infortunio del camerunense: “Non ho visto le cartelle o il ragazzo, ma nel caso di una elongazione, è una lesione di primo grado senza ematomi. Una lesione non grave e che richiede 15-20 giorni di riposo. Il recupero ovviamente dipende da come reagirà il ragazzo e dai controlli. Non so se potrà tornare con la Roma”.