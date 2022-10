Luciano Spalletti sta studiando le mosse in vista della gara di domani contro la Cremonese, una partita ostica e difficile contro una buona squadra che ha raccolto poco in questo inizio di stagione.

Mister Spalletti farà qualche cambio, in vista anche della gara di mercoledì contro l’Ajax; secondo gli inviati dell’emittente, sicuramente ci sarà un cambio in difesa; infatti, dovrebbe giocare uno tra Zanoli(al posto di Di Lorenzo), Ostigard e Juan Jesus(al posto dei due centrali).

Per quanto riguarda l’attacco, rientra Politano a destra al posto di Lozano, mentre, siccome Osimhen ieri non ha fatto seduta completa, si sta valutando se sia il caso di portarlo a Cremona o farlo restare a Napoli e non rischiare; comunque, se dovesse essere convocato, chiaramente andrà in panchina.

Anche a centrocampo ci sarà un cambio, in quanto Ndombele dovrebbe far rifiatare Zielinski.

Fonte: Sky.