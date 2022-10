L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la probabile formazione del Napoli di Spalletti e quanti tifosi azzurri saranno presenti a Cremona: «Le idee del giorno, insomma, raccontano di Meret in porta; di una linea a quattro con Di Lorenzo, Ostigard più di Rrahmani, Kim e Mario Rui; di un centrocampo con Anguissa, Lobotka e Ndombele; di un tridente con Politano, Simeone e Kvara. Allo Zini, il Napoli come accade quasi sempre non sarà solo: il settore ospiti è tutto esaurito da un po’. Totale: 2425 tifosi azzurri pronti a sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Oltre a quelli che come tradizione affolleranno gli altri spicchi di stadio».