CdS – Infortunio Lozano: in dubbio contro il Liverpool, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Hirving Lozano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la presenza dell’attaccante contro il Liverpool sia a rischio, visto il trauma cranico rimediato durante il match contro la Lazio.

La società partenopea ha comunicato che non sono presenti fratture e che lo staff medico monitorerà ogni giorno le condizioni del messicano. In base ai prossimi accertamenti, si valuterà se potrà esserci oppure no contro i Reds.