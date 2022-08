Secondo quanto riporta Sky, la trattativa Keylor Navas non sarebbe in dirittura d’arrivo. L’estremo difensore del PSG, infatti, non avrebbe trovato l’accordo sulla buonuscita racchiudente l’ingaggio di 2 anni come da contratto. Per cause di forza maggiore, la imminente chiusura del mercato, la telenovela sembrerebbe chiudersi qui con il rinvio della trattativa a gennaio.