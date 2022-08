Il 4-0 rifilato al Monza, da parte del Napoli, hanno acceso il campanello d’allarme di mister Stroppa. L’allenatore biancorosso ha dichiarato: “Oggi ci sono state troppe sbavature che si sono aggiunte alla forza del Napoli. Eravamo consapevoli della grandezza di questa squadra e che ci potessero fare male in velocità. Sul primo gol nulla da dire. Una magia di Kvaratskhelia. Sul secondo rimprovero un pressing sbagliato, abbiamo perso palla e ci hanno giustamente punito. Al di là dei nostri errori ripeto, supremazia totale degli azzurri, soprattutto nei primi dieci minuti, troppo leggeri e timidi. Potevamo giocare meglio ma abbiamo reso poco per sperare di racimolare punti al Maradona. Le opportunità ci sono state, però non sono state sfruttare anche al limite dell’area potevamo più volte calciare o passare invece abbiamo cestinato il tutto. Domani cosa farò rivedere ai miei? Poco. No, a parte gli scherzi, credo di invitarli ad essere più rudi in mezzo al campo, più cattivi calcisticamente e migliorare il feeling lì davanti. Ranocchia? Da quanto so è grave, domani ritorneremo in sede e lo valuteremo, ma c’è qualcosa di brutto sotto.” Parole oneste e umili quelle di Stroppa, il quale con delusione si prepara alla sfida con l’Udinese.