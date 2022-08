Osimhen a Dazn: “Orgoglioso di come abbiamo approcciato la sfida. Kvara? Miglioreremo ancora di più l’intesa”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è intervenuto nel post-gara di Napoli-Monza ai microfoni di Dazn.

“È stata una bellissima prestazione, sono orgoglioso di come la squadra l’abbia approcciata dal primo all’ultimo minuto. Intesa con Kvaratskhelia? Lavoreremo per migliorarla ancora di più. È un giocatore che può dare tanto e aiutarci a vincere la partita. Arrabbiato dopo il cambio? Non ce l’avevo con la sostituzione, ma volevo motivare ancor di più la squadra. Obiettivo stagionale? Tutti, dal campo alla panchina. Cercheremo di dare il massimo. Ci sono tante sfide che ci permetteranno di capire dove potremo arrivare”