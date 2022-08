Spalletti a Dazn: “Abbiamo fatto una buonissima gara. Kvaratskhelia? È un professionista. Ha più di una soluzione”

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn al termine della sfida Napoli-Monza, che ha visto i partenopei trionfare con il risultato di 3-0.

“La squadra ha fatto una buonissima gara, riuscendo a comandare con equilibrio, anche se inizialmente non abbiamo sfruttato alcune importanti occasioni. Avevamo contro una squadra tosta che sa dove vuole andare. Oggi siamo stati superiori ma la sfida non è stata semplice”.

“Proteste per il rigore su Osimhen? Non ho protestato, ho solo parlato con il quarto uomo. Nessuno ha protestato, nemmeno in panchina e a fine primo tempo. Se Fourneau e Irrati hanno visto così accettiamo la decisione, l’arbitro ha fatto una buonissima prestazione”.

“Kvaratskhelia? Ha delle buone qualità. È un professionista e un bravissimo ragazzo. Ha più soluzioni perché calcia di destro e di sinistro e salta l’uomo. Deve ancora esplodere, a inizio match era molto teso. Sa che deve portare soddisfazioni ad un pubblico esigente e quindi si carica di responsabilità. È bene che sia partito così per la sua tranquillità”.

“Il gesto di Osimhen? Gli ho parlato quando è uscito. La squadra ha poi fatto quel che doveva fare. Il Monza sa trovare i giocatori sulle vie di mezzo, Stroppa li fa giocare bene. Quando vai a pressare alto e non sei in equilibrio puoi subire una ripartenza e prendere gol. Sono cose da non fare”