“E’ stata una scelta azzeccata. Ha reso il calcio più giusto e migliorerà ancora”, queste sono le parole pronunciate dal capo degli arbitri della Fifa, Pierluigi Collina. Oggi, infatti, esordì 5 anni fa il Var in Serie A durante la partita Juventus-Cagliari in cui venne prontamente utilizzato causando un rigore per il Cagliari neutralizzato dall’allora portiere bianconero Gigi Buffon.