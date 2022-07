L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione in merito al rinnovo di Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante belga abbia chiesto 2,9 mln di euro, ingaggio superiore rispetto ai 2,5 mln offerti dal presidente De Laurentiis.

Per il momento, dunque, la situazione rimane in stand by.