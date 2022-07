Repubblica – Rinnovo Mertens: al belga la prima mossa, ADL lo aspetta

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione rinnovo di Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che con il rientro del presidente De Laurentiis in città, ci possa essere un avvicinamento tra lui e l’attaccante belga. Mercoledì e giovedì avranno luogo i test al centro medico di Castel Volturno, prima di partire per Dimaro, dove (per il momento) la presenza del giocatore non è prevista.

La società ha le idee chiare. Non ci sarà alcun rilancio, spetterà a Dries la prima mossa.