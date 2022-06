Infortunio Olivera: la situazione attuale dell’infortunio

Mathias Olivera è uscito anzitempo per un infortunio nel match tra Uruguay e Panama.

Ne ha parlato stamane l’edizione de la rosea, La Gazzetta dello Sport, in tali termini: “Il terzino mancino uruguaiano è uscito male da un duro contrasto con l’ attaccante panamense Ronaldo Cordoba, intervenuto fallosamente. Il terzino che negli ultimi anni ha giocato con il Getafe ha urlato dal dolore ed è stato costretto ad abbandonare il campo piangendo, sostituito dal romanista Matias Vina. Ancora non c’ è una diagnosi precisa sulle condizioni del giocatore e si spera si tratti solo di una distorsione, senza interessamento dei legamenti. Nelle prossime ore sarà sottoposto a esami strumentali e i responsabili degli staff medici di Uruguay e Napoli entreranno in contatto”. Alla situazione delineata bisogna aggiungere anche le ultime notizie arrivate dal quotidiano uruguaiano Ovacion secondo cui i tempi di recupero si aggirerebbero tra i 20 giorni e il mese, confermando la distorsione del ginocchio sinistro.

I tifosi del Napoli si augurano che sia solo un brutto incidente e le notizie sembrano confermare tale pista.