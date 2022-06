CdS – Ospina non si fa sentire, Meret sempre più verso il rinnovo! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano la condizione necessaria per il rinnovo di Alex Meret sta per verificarsi, ovvero la richiesta del portiere di restare solo con garanzie di futuro da protagonista. Ospina non ha ancora risposto all’invito di De Laurentiis a restare e dunque andrà via. E’ un’opportunità per ritagliarsi lo spazio richiesto. Il rebus tra i pali potrebbe risolversi con Meret nuovo titolare, Sirigu alternativa di lusso, Ospina un vecchio ricordo a meno che non subentrino ripensamenti o aperture al dialogo. De Laurentiis è convinto di strappare il sì di Meret per il rinnovo fino al 2027, altri quattro anni per prendersi il Napoli dopo anni d’attesa, stop, panchine e nostalgie. Dialogando col club, Meret ha sempre chiarito la sua posizione: felice di restare ma solo avvertendo la fiducia dell’allenatore”.