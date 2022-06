CdM – Rinnovo Meret: accordo trovato, bloccato il sostituto di Ospina

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione in merito al rinnovo di Alex Meret.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che tra portiere e club azzurro si sia trovato l’accordo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Si attendono sviluppi a riguardo.

Nel frattempo, bloccato il vice del primo difensore, nel caso in cui Ospina dovesse andar via. Si tratta di Sirigu, il quale verrebbe preso a parametro zero, considerando che il 30 giugno sarà formalmente terminata la sua avventura con il Genoa.