Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il Napoli stia pensando al possibile sostituto di Dries Mertens, in caso di addio.

Il quotidiano non esclude una soluzione interna al gruppo squadra per rimpiazzare l’eventuale vuoto che lascerebbe il belga in rosa. Si tratta di Gianluca Gaetano. Il calciatore può giocare alle spalle della punta, ma anche come mediano o mezzala.

Un jolly ideale nelle mani di Spalletti.