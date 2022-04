Il rammarico di ADL: “Quest’anno potevamo vincere lo scudetto, nonostante la priorità fosse un’altra…”

A margine della lunga intervista rilasciata a Dazn, il presidente Aurelio De Laurentiis ha toccato anche il tema scudetto, usando parole di rammarico per la grande occasione (quasi) persa:

“Mi dicono ‘Tu non vuoi vincere lo scudetto’. No, io lo voglio vincere. Ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria è difficile. Quest’anno l’avremmo potuto vincere, l’avremmo potuto vincere. Ma la priorità assoluta era, ed è, rientrare in #UCL. Milan? Io mi diverto a parlare con Maldini: è una persona squisita, di grande livello, di grande competenza. ed è educatissima, cosa che trovo rara nel mondo del calcio”.