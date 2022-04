Domani pomeriggio alle 15:00, gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo al Maradona per la sfida contro il Sassuolo, che potrebbe rivelarsi decisiva per consolidare il posto in Champions League.

Il Corriere dello Sport, nel suo odierno editoriale, ha dedicato spazio al match, parlando anche della probabile formazione che il mister del Napoli deciderà di schierare. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

“Oggi giornata chiave con la rifinitura e un modulo, il 4-2-3-1, che potrebbe essere riproposto confermando la coppia d’attacco del Castellani. Spalletti potrebbe confermare lo schieramento tattico di domenica scorsa, Mertens ha segnato e accanto a Osimhen ha spiegato di trovarsi bene anche dall’inizio, non solo a gara in corso. Per questo l’allenatore del Napoli è orientato alla conferma in blocco del reparto offensivo con Insigne e Lozano che contro l’Empoli avevano inciso con il gol (il capitano) e assist (il messicano) prima del crollo nel finale”.