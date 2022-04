UFFICIALE – Torino-Napoli, biglietti in vendita da domani: prezzi e modalità d’acquisto

La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che, da domani 29 aprile alle ore 10:00, saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio Olimpico di Torino per la sfida contro i granata. Di seguito le news pubblicate sul sito ufficiale del club partenopeo:

“A partire da venerdì 29 aprile 2022 saranno in vendita i biglietti per Torino-Napoli, 36esima giornata di Serie A in programma sabato 7 maggio 2022 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Tagliandi in vendita a 25 euro (10 euro per gli Under 16) dalle 10:00 di venerdì 29 aprile alle 19:00 di venerdì 6 maggio.

In base alla Determinazione dell’ ONMS n. 16 del 27 aprile 2022 la vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania sarà possibile esclusivamente per il settore “ospiti” e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli“.