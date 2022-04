Kudinov: “Kvaratskhelia con il Rubin ha fatto schifo. Guardate Miranchuk”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giorgio Kudinov ha parlato ai microfoni di Radio Marte, per quanto riguarda il nuoco acquisto del napoli: Kvicha Kvaratskhelia.

Ecco le parole del giornalista: “L’esterno georgiano segna poco? Questo sì, è poco concreto. A quell’età lì, però, è migliorabile. Segnava tanto da ragazzino, a riprova del fatto che sa come si fa? Ma c’è un abisso tra il calcio giovanile e quello degli adulti, specie in certi campionati… Sul piano del cinismo, lo ripeto, deve crescere molto. Al Rubin Kazan, dove giocava fino a poco fa e l’ho seguito ha fallito. Non uso mezze parole: tutto il Rubin, non soltanto lui, ha fatto schifo. Il ragazzo non ha brillato, anche perché con la testa era già fuori, ormai lontano. Un anno fa, di questi tempi, non si parlava d’altro che del suo trasferimento al Milan o su Marte… Da tanto, non si parlava del suo addio: da mesi, insomma, non ci sta con la testa. Se arriva pronto mentalmente per il Napoli, è tanta roba. Ma, lo ribadisco, deve adeguarsi. Ha buon fisico? Sì, ma anche Aleksei Miranchuk dell’Atalanta ce l’ha ed ha risentito delle differenze con la Serie A, avendo un impatto quasi tragico, perché i ritmi italiani e i metodi di allenamento sono molto diversi in Italia. Se capisce le esigenze di Serie A, arriva lontano. Se non le capirà, cadrà anche lui nel vuoto”.