Mertens torna titolare dopo cinque gare, a Bergamo vuole ritrovare il gol

Come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dries Mertens non segna da due mesi e mezzo, quando segnò contro la Salernitana. Il belga tornerà titolare contro l’Atalanta dopo cinque partite, dalla gara di Cagliari, quando è toccato inevitabilmente a Victor Osimhen, che oggi, però, è squalificato. Ha realizzato fino ad ora nove reti stagionali, ma vuole sbloccarsi nuovamente e dedicare un gol a suo figlio Ciro Romeo appena nato, dimostrando che il tempo non gli ha tolto il cinismo da grande bomber. Luciano Spalletti ha cercato di caricarlo alla vigilia e lui dovrà rispondere presente.