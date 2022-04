CorrSport: “Spalletti si lancia in quel vorticoso valzer dell’emozione”

Luciano Spalletti ha caricato l’ambiente Napoli in vista dell’Atalanta.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le parole dell’allenatore hanno avuto un forte impatto su tutti i calciatori azzurri. Ecco uno stralcio del contenuto emerso sul quotidiano: “Mentre intorno c’ è quel senso di autorevolezza che si può cogliere in una stagione vissuta a testa alta, sfidando chiunque e persino la sorte, Luciano Spalletti esce dagli equivoci, prende a spallate qualsiasi forma di cautela, lascia che la retorica e la prudenza restino argomenti marginali e si lancia, a modo suo, in quel vorticoso valzer dell’ emozioni: la Storia, con la maiuscola, è vicina e pure lontana, e riscriverla rientra tra le idee meravigliose che hanno addobbato questi suoi nove mesi napoletani, pieni di calcio frontale e sfrontato, di una personalità sgargiante e di quella postura da hombre vertical che non ha paura di nulla”.

Oggi al Gewiss Stadium arriverà uno dei primi otto verdetti fondamentali.