L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermato ancora una volta sul ritardo nel rientrare dalla nazionale di Victor Osimhen. Gli altri suoi compagni sono già rientrato, mentre l’attaccante azzurro no. La società azzurra si sente sicura di un suo ritorno in giornata quando si allenerà insieme a coloro che non sono partiti per Bergamo e ha fatto trapelare di aver concesso un permesso al calciatore, ma di non averlo comunicato immediatamente.