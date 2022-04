CdS – Il 2 marzo ADL e Grassani spiegarono ogni aspetto riguardante Juventus-Napoli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle questioni riguardanti Juventus-Napoli dello scorso 6 gennaio. Il 2 marzo è avvenuto l’incontro a Roma tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il legale, Mattia Grassani e gli uomini della Procura Federale. Si era dimostrato che Lobotka, Rrahmani e Zielinski fossero nelle condizioni per trasferirsi a Torino, avendo il club osservatole tutte le norme in materia di Covid, sia quelle statuali che sportive. In sintesi, per avere materiale sufficiente a disinnescare qualsiasi preoccupazione, De Laurentiis e Grassani presentarono, quel giorno, le risposte ricevute dalle due Asl interessate. In queste si ribadiva si rispettarono le prescrizioni impartite, senza mai disattendere i protocolli”