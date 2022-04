CorrSport: Fabian a rischio per Bergamo, potrebbe toccare a Zielinski

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto delle condizioni non ottimali di Fabian Ruiz. Al suo posto contro l’Atalanta potrebbe toccare a Piotr Zielinski:

“Il dubbio resta. Nonostante tutto: le sue condizioni migliorano, tanto che ieri ha svolto in gruppo l’intera seduta di allenamento, però l’impiego di Fabian dal primo minuto con l’Atalanta è considerato ancora a rischio. I segni della sindrome influenzale che lo ha colpito in settimana, un problema accusato anche nelle stagioni precedenti, sono ancora evidenti: il giocatore è ovviamente piuttosto debilitato, e non potrebbe essere altrimenti, e così Spalletti pensa a Zielinski per completare la linea a tre di centrocampo con Lobotka e Anguissa“.