Il Mattino – Ecco cosa rischia il Napoli per la questione plusvalenze! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla famosa questione plusvalenze che coinvolge anche il Napoli. Secondo il quotidiano nella giornata di venerdì la Procura Federale ha avviato un caso plusvalenze. Tra le squadre di Serie A ha coinvolto diverse squadre tra cui il Napoli e la Juventus ree di falsa contabilizzazione di plusvalenze e diritti alle prestazioni in modo da ottenere la Licenza Nazionale. Il quotidiano però ha tranquillizzato i tifosi assicurando che non ci saranno ripercussioni in classifica. Non essendoci la violazione dell’articolo 31 comma 2, il Napoli non rischia penalizzazioni in termini di classifica o l’esclusione dal campionato stesso. Dunque, se l’accusa venisse confermata il Napoli rischierebbe soltanto un’ammenda e l’inibizione per i membri del Cda. Ora la palla passa al Napoli.