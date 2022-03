ULTIM’ORA – Zielinski ha rassicurato il Napoli sull’infortunio. Previsti esami per domani, le ultime

In vista del match contro l’Atalanta il Napoli dovrà fare i conti con alcuni infortuni, l’ultimo dei quali è quello accorso a Piotr Zielinski mentre giocava con la sua Polonia la sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ieri il centrocampista azzurro si toccava il flessore sinistro (che già in passato era stato la fonte di qualche problema) mentre usciva dal campo, ma successivamente ha subito rassicurato il Napoli con un messaggio. Domani saranno effettuati alcuni controlli da parte dello staff medico.