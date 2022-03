Atalanta-Napoli: Raffaele Auriemma si prepara alla sfida

Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha commentato le condizioni del Napoli in vista del match contro l’Atalanta, le sue parole a Club Napoli All News:

“Insigne non è in condizione, ci sono problemi sia fisici che mentali, penso che Spalletti sceglierà Lozano. Il messicano ti garantisce quegli strappi fondamentali, ovviamente non può mancare Mertens in campo. Resta l’assenza pesante di Di Lorenzo, io sceglierei Tuanzebe visto anche il possibile avversario Boga. Zanoli non ha mai giocato titolare e ho qualche dubbio, non dobbiamo bruciare i giovani”.