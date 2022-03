E’ scoppiato un caso Zielinski? Dov’è finito il polacco?

Seconda panchina di fila per Piotr Zielinski, il polacco entra e non incide. Complice anche un cambio modulo: con il 4-3-3 Spalletti gli preferisce la sostanza di Anguissa ed in questo momento la coppia Lobotka-Ruiz è intoccabile. Sbaglia un gol clamoroso nei minuti finali, gol che è nelle sue corde. Complice anche una forma fisica forse un po’ sottotono. Ad inizio secondo tempo entra Mertens nella “sua” posizione, altro segnale che ora come ora il polacco non è tra le primissime scelte di Spalletti. Il Napoli ha bisogno della sua classe e delle sue giocate, che l’hanno scorso sotto la gestione di Gattuso si è letteralmente consacrato con gol e assist pesanti. Le capacità ci sono, serve la testa.