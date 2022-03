Pagelle MN – Grande vittoria in rimonta, Osimhen regala i 3 punti al Napoli

E’ andata di scena la 30° giornata di Serie A che ha visto scontrarsi Napoli e Udinese. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Ospina: Ottima la parata all’incrocio sul colpo di testa di Marì, sul gol esente da qualsiasi responsabilità. 6

Di Lorenzo: E’ un cyborg, non si ferma mai ed è sempre attivo in fase offensiva; ennesimo assist dipinta dall’ennesima prova top. 6,5 (Zanoli: 6)

Rrahmani: Il kosovaro ha avuto di fronte un attaccante scomodo come Beto, riesce a contenerlo abbastanza. Peccato per l’ammonizione che gli costerà la gara contro l’Atalanta. 6,5

Koulibaly: Partita ordinata di Kalidou, rimane in posizione e guida la difesa nel migliore dei modi. 6,5

Mario Rui: Il portoghese vive un buon momento e l’assist fa da testimone, sbaglia poco o niente per tutta la gara. 6,5

Lobotka: Stan Lobotka è il faro del centrocampo del Napoli, oltre a smistare palloni fa anche da recupera palloni; ormai è un titolare indiscusso del Napoli. 6,5

Anguissa: Il centrocampista camerunense è ritornato su i suoi livelli di inizio anno, presente su ogni pallone e su ogni calcio da fermo. 6,5

Fabian Ruiz: Partita opaca per lo spagnolo, non la sua miglior partita quest’oggi, sfiora il gol ma per il resto è macchinoso e poco preciso. 5,5 (Mertens: Da quello che mancava al Napoli, spacca la partita e ci mette grande voglia su ogni tipo di situazione. 6,5)

Politano: L’esterno italiano fresco di convocazione in Nazionale, fa una partita di grande corsa e sacrificio, non riesce spesso nei dribbling ma il suo atletismo è importantissimo. 6 (Zielinski: entra e fa il suo compito, dare equilibrio alla squadra, sicuramente dovrà dare di più per tornare titolare. 6)

Insigne: Il capitano dopo la panchina di Verona torna titolare, sfiora il gol e carica la squadra da vero leader; ottima prova per il napoletano. 6,5 (Elmas. SV)

Osimhen: E’ il migliore di tutti, fa un’altra partita sontuosa, doppietta per lui e grande fame su ogni pallone; finalmente stiamo vedendo con continuità il bomber nigeriano. Anche lui purtroppo salterà la gara contro l’Atalanta. 7,5

All. Spalletti: Ottima la scelta di mettere subito Mertens, per il resto i cambi sono giusti e puntuali. 6,5