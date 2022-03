Il Roma – Mancini ha scelto i convocati per i play-off! Ritorna Matteo Politano

L’edizione de Il Roma si è soffermata sulle scelte di Roberto Mancini in vista dei play-off mondiali. Secondo il quotidiano la Nazionale torna in campo per giocarsi attraverso i play off l’ ultima occasione di conquistare il pass per il Mondiale di Qatar 2022. Ci sarà prima la semifinale contro la Macedonia del Nord (Stadio “Renzo Barbera” di Palermo, giovedì 24 marzo). Di conseguenza in caso di successo, ci sarà la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia (martedì 29 marzo, a Porto o Konya). Per l’occasione, il Ct Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Matteo Politano.

Ecco i convocati:

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Paris Saint Germain), Gollini (Tottenham), Sirigu (Genoa);

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma);

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Sampdoria), Tonali (Milan), Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo) Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma).