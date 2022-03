Gazzetta: Spalletti cambia strategia, dopo il Milan ha deciso di stemperare la tensione

Oggi La Gazzetta dello Sport analizza l’aspetto comunicativo delle ultime conferenze stampa di Luciano Spalletti:

“Spalletti, educato dalla disastrosa vigilia di Napoli-Milan, ha cambiato registro. Dall’immortalità alla resilienza. «Bisogna dare qualcosa di più. Così va in questo mondo». Non nell’altro. Nessun appello alla benedizione di Maradona. Stavolta non si gioca per «passare alla storia», ma, spiega Luciano, «per passare alla prossima storia». Cioè si ragiona partita per partita. Il tecnico ha abbassato di brutto il profilo per non caricare troppo le spalle del Napoli che, con il Milan, implose per la tensione”.