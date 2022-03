Il Presidente del Getafe, Angel Torres, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Cadena SER dove ha chiarito la situazione Mathias Olivera: “Siamo tranquilli con Mathias. Ha rinnovato, con la condizione che se si fosse un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per sempre e credo che il suo trasferimento in Italia è in una fase molto avanzata”.