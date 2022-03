Ex dir. FIGC: “Italia senza Mondiale? Ci si ricorda della Nazionale soltanto quando bisogna festeggiare”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle qualificazioni ai mondiali 2022 dell’Italia:

“Si poteva fare uno sforzo per aiutare la Nazionale e Mancini. Uno flop sarebbe un contraccolpo non solo per il calcio italiano ma per l’intero movimento. Abbiamo già fallito nel 2018, due esclusioni consecutive sarebbero una bruttissima notizia. In Lega purtroppo c’è un clima sempre avvelenato e di contrapposizione. Poi della Nazionale ci si ricorda solo quando bisogna festeggiare.