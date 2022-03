Sky Sport lancia le ultime sulle formazioni del big match di questa giornata di Serie A, Napoli-Milan; per il Napoli è un’occasione ghiotta, per portarsi di nuovo primo e superare temporaneamente l’Inter.

Sia Spalletti che Pioli hanno deciso con chi scendere in campo al “Maradona” e hanno sciolto gli ultimi dubbi relativi alle scelte in campo: moduli speculari per le due squadre, come due erano i dubbi a testa per gli allenatori.

Per Spalletti, a centrocampo giocheranno Lobotka e Fabian Ruiz, con Demme in panchina, mentre sulla fascia destra giocherà Politano e non Elmas.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Per il Milan, sulla trequarti Pioli sceglie i muscoli di Kessié al posto del talento di Brahim Diaz e sulla destra dovrebbe giocare Junior Messias e non Saelamekers.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All.: Pioli.