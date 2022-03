Del Genio: “L’Inter si è ripresa, la media punti delle prime tre aumenterà per la volata finale”

Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss si è espresso così sulla ripresa dell’Inter:

“L’Inter di nuovo prima? Continuare a pensare che l’Inter continuava a non segnare e non vincere era un po’ eccessivo. Queste squadre dopo una striscia negativa si riprendono, sfortunata la Salernitana di beccare l’Inter dopo una serie di risultati negativi. Per questo prevedo che almeno due di queste tre squadre possano finire a 85/86 punti. Credo che dopo aver pagato lo scotto della stanchezza, l’Inter, e degli infortuni, il Napoli e il Milan, la media punti di queste tre aumenterà ed accelereranno per la volata finale”.