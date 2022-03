Hirving Lozano, attaccante esterno degli azzurri, è tornato nei convocati per la sfida di stasera contro il Milan, e l’attaccante messicano spera già da stasera di poter fare uno spezzone di partita e di scendere in campo.

Il messicano, ormai, è stato fuori per un mese e mezzo, nel ritiro di fine gennaio con il Messico, e purtroppo per lui si è dovuto fermare quando stava attraversando il momento di forma migliore.

Adesso in primis lui, ma anche Spalletti, sperano che sia al 100% e che faccia un ottimo finale di stagione: per il tecnico del Napoli, Lozano potrebbe essere l’arma per il finale di stagione in cui, magari, giocarsi lo Scudetto.

Fonte: Gazzetta dello Sport.