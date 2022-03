FOTO – La SSC Napoli lancia la nuova “Maradona Game”: i dettagli

Come annunciato già nei giorni precedenti, il Napoli pensava al lancio di una nuova maglia in occasione del big match contro il Milan. Pochi minuti fa infatti il club partenopeo, attraverso i propri social, ha pubblicato delle foto con la nuova divisa ispirata alla già indossata “Maradona Game“. Dopo le versioni in bianco, blu e azzurro, arriva anche quella in rosso! Come già detto precedentemente, la nuova maglia del Napoli verrà indossata per la prima volta proprio al Maradona questa domenica. Di seguito il post in questione:

👕 La nuova maglia “Special Edition” dedicata al Mito di Maradona.

In vendita da oggi.



👉 https://t.co/P3xMIDSdLS



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lzH4R84MYe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 3, 2022