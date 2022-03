Il noto giornalista Paolo Del Genio è intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Il tema principale del suo intervento è la preparazione della sfida di domenica contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Non dovrebbero esserci cambi di formazione. Non è il momento di fare scelte inedite in questa fase della stagione. Per intenderci, Lobotka e Politano giocheranno comunque, con Anguissa e Lozano recuperati che potrebbero vedersi a gara in corso e non all’inizio”.