GdS – Napoli eliminato, Barcellona dominante al Maradona

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli contro il Barcellona. Secondo il quotidiano in quattro giorni il Napoli rovina tutto perdendo malamente contro il Barcellona. Al di là dell’eliminazione in Europa e dello spettacolo di tiki-taka offerto dal Barcellona rivitalizzato da Xavi, la squadra azzurra esce con le ossa rotte per il bis di prestazioni inguardabili: a Cagliari come contro i catalani. Che stanno salendo come rendimento e qualità di gioco, ma hanno dominato in maniera imbarazzante. La sfida al Barcellona, dopo l’illusione del Camp Nou, ha frantumato ogni certezza della squadra di Luciano Spalletti, che a questo punto sembra anch’egli perplesso sul da farsi.