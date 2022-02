CdS – Barcellona troppo forte per il Napoli, blaugrana avanti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli contro il Barcellona. Secondo il quotidiano non c’è mai stata partita, troppo forte questo Barcellona per questo Napoli. Il calcio, su Marte, è di un altro pianeta: è in una serata attraversata come se stesse galleggiando in un incubo, il Napoli s’accorge d’essere ancora terribilmente lontano da questi dei del calcio che la Storia l’hanno ereditata e ora sembrano intenzionati a riscriverla a modo loro. Il 4-2 in salsa catalana d’una partita che in realtà non esiste è la sintesi d’una mattanza che dura 90′, si prende qualche pausa e poi manda agli ottavi i più forti, il Barcellona, che demolisce il sogno del Napoli e lo caccia in un tormento esistenziale che fa male all’anima.