Di Lorenzo, parla l’agente: “Giovanni vale tra i 25 e i 30 milioni di euro”

L’agente, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del terzino azzurro ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

“Di Lorenzo come suo solito se inizia la partita con qualche errore non si scompone. Ha serenità per rimettersi in carreggiata come ha fatto ieri, ha pedalato e affrontato gli avversari facendo una gran partita. Giovanni se gioca a Barcellona o altrove non cambia, ci mette sempre la stessa calma e forza.

Vista l’età di Di Lorenzo, sono sempre per venderli questi giocatori dovessero arrivare offerte importanti. Dovesse arrivare un’offerta importante per lui, fossi nel Napoli lo venderei. Abbiamo l’esempio di Allan e di Hysaj negli anni precedenti che non sono stati venduti per poi restare con l’amaro in bocca. Perché poi uno è andato via a parametro zero e un altro a cifre minori rispetto al passato. Fossi il Napoli e arrivasse un’offerta importante da parte di un club lo venderei.

Giusto come sta ragionando il presidente, che cerca calciatori con ingaggi giusti, vista la direzione che sta prendendo il calcio oggi. Se hai un giocatore di 22-23 anni puoi anche rifiutare offerte importanti, ma a 26-27 si accetta subito. Fossi un presidente ragionerei così. Morto un Papa se ne fa un altro, il mondo è pieno di giocatori. Bisogna saperli trovare, come il Napoli ha fatto con i Di Lorenzo, Zielinski, Meret e altri. Di fuoriclasse che determinano i cicli come Maradona non ce ne sono più. Oggi ce n’è uno solo, ovvero Mbappé, per cui vale la pena rifiutare qualsiasi offerta. Per il resto tutti sono sostituibili.

Cifra per vendere Di Lorenzo? Non sta a me dirlo, sarebbe ingiusto dare una cifra. 20 milioni? Onestamente dico di no. Comprando un altro terzino il Napoli ne spenderebbe almeno 10. Secondo me può valere minimo 25-30 milioni. Faraoni ha un’età diversa, è un ’91 e due anni nel calcio sono rilevanti dal punto di vista anagrafico. Non possono non arrivare offerte per un giocatore come Di Lorenzo.

Ancelotti al Real Madrid lo prenderebbe? Potrebbe giocare nel Barcellona di ieri? Dico di sì. L’Atletico Madrid è sempre stato interessato. Quindi di offerte potrebbero arrivarne. Devi però avere il pensiero di venderlo, altrimenti è inutile stare lì a parlare”.