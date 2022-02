Serie A, torneo negli Usa durante il Mondiale? Le parole di De Siervo

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha confermato l’idea di star lavorando ad un torneo delle italiane negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar per promuovere il campionato oltreoceano. Queste le sue parole all’agenzia Reuters. “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali”.

Il capo delle competizioni Serie A, Antonio Butti, ha spiegato come potrebbe essere svolta la manifestazione. Il torneo potrebbe iniziare una settimana dopo l’avvio del Mondiale a Orlando e sarebbe strutturato con una fase a gironi e partite a eliminazione diretta dai quarti di finale. Per rinforzare le squadre con molti giocatori ai Mondiali, si sta cercando di ottenere le autorizzazioni a prestiti temporanei per giocatori da altre competizioni nazionali. Una decisione finale del progetto – che dovrebbe avere l’approvazione di Uefa e altri organismi del calcio continentale – potrebbe arrivare entro due mesi. A riportare è Calcio e Finanza.