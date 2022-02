Marino: “Barcellona-Napoli? Rigore inesistente ma la squadra ha risposto bene”

Geppino Marino, ex allenatore del Napoli femminile, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è commentata la prestazione degli azzurri in Europa League.

“Barcellona-Napoli? Affrontavamo una grande squadra. Si è detto spesso che il Napoli è un progetto ‘work in progress’, il Barcellona è una realtà di livello internazionale. Abbiamo visto fischiare un rigore pressoché inesistente ma la squadra ha risposto bene. Speriamo di fare una grande prestazione a Napoli, di vedere un grande spirito e magari un Insigne che ci dà una mano per questi ultimi sei mesi, invece di ‘trotterellare’“.