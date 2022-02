Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKy Sport sul match di domani tra Barcellona e Napoli. Queste le sue parole:

“Domani mattina valuterò le condizioni di Osimhen, oggi l’ho lasciato a riposo per permettergli di recuperare dal leggero gonfiore al ginocchio che era venuto fuori durante la nottata. Dopo l’allenamento di ieri non aveva nessun fastidio, oggi avevamo ancora il dubbio e quindi abbiamo optato per tenerlo fuori. Mertens? Le alternative sono sempre di discreto livello”.

“Non credo che l’assenza di un giocatore possa rappresentare uno svantaggio, entrambe le rose sono di grande qualità per cui una defezione non fa tutta questa differenza. C’è solo un giocatore che potrebbe fare la differenza, ma che questa partita la guarderà dall’alto. Mi riferisco a Maradona: all’inizio cercherà di essere imparziale, poi credo proprio che tiferà Napoli”.

“Non importa che si chiami Europa League o Champions League, queste partite sono di un altro livello e trasmettono sensazioni straordinarie a chi le vive. Concordo con Xavi che domani si affronteranno due squadre forti nel possesso palla; io cerco di far stare tranquilli i giocatori, abbiamo trovato un cliente scomodo ma ce la giocheremo a viso aperto. Rispetto all’Inter dovremo dare qualcosa in più, a questi livelli abbiamo anche il dovere di regalare qualche gioia ai tifosi”.