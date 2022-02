L’ex calciatore azzurro Vittorio Tosto ha infiammato il mercato con le ultime dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli, nel mirino c’è Domenico Berardi (spesso accostato alle milanesi). Queste le sue parole:

“Ci sono diverse voci di mercato su Berardi, potrebbe davvero lasciare il Sassuolo a fine stagione e il Napoli fa parte delle sue preferenze e non si tratta di trattativa impossibile. Diversi anni in neroverde lo hanno formato e il salto di qualità può già arrivare in estate”.