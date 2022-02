Il Mattino – Mertens ritorna dal primo minuto contro il Barcellona

Dries Mertens si riprenderà la titolarità contro il Barcellona al Camp Nou.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’attaccante belga potrebbe posizionarsi alle spalle di Osimhen: “Mertens là davanti, alle spalle di Osimhen, in un Napoli che dovrà essere paziente e saggio. Lui è un campione assatanato, ma anche emotivo: e sa bene che importanza avrebbeper la città il passaggio agli ottavi, la gioia che regalerebbe eliminare il Barcellona. Spalletti ha visto i tentennamenti del Barça nel derby con l’ Espanyol, non si illude ma oggi li mostrerà al video degli azzurri: nessun volo pindarico, servono i minuti infiammati come nel primo tempo con l’ Inter, l’ anima feroce e sublime delle grandi notti d’ Europa che mica per niente ci rubano il cuore. Ed è il motivo per cui Mertens è in pole position per una maglia da titolare. Con Zielinski pronto a cedergli il passo”.

Mertens ed Osimhen insieme, pronti a far paura ad una retroguardia catalana che non ha di certo brillato nell’ultima stagione e che vedrà anche l’assenza degli ultimi giorni di Araùjo al fianco di Piquè.