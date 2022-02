Koulibaly: “Dobbiamo continuare a crederci, ma è un punto importante”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio degli azzurri contro l’Inter al Maradona per 1-1. Queste le sue parole:

“Non siamo contenti perchè potevamo fare di più. Il secondo tempo abbiamo subito troppo, non abbiamo gestito bene la palla e siamo entrati un po’ molli. Un punto con l’Inter, però, è sempre molto importante.

Dobbiamo continuare a crederci perchè stiamo facendo bene, peccato che abbiamo preso questo eurogol, perchè segnare da quella posizione è difficilissimo.

E’ stata una settimana molto particolare per me, nel giro di una settimana sono passato dal Senegal a Napoli. Sono stato accolto molto bene e poi sono andato subito in allenamento perchè non vedevo l’ora di rivedere i miei compagni. Ora toccherà a me dare tutto per raggiungere il sogno del Napoli.

Capitano del futuro? Non dobbiamo parlare di questo oggi. Il capitano è Lorenzo ed è un simbolo del Napoli. Gli voglio molto bene e noi dobbiamo pensare ad arrivare in Champions. Se verrà qualcosa in più sarà un bonus e dobbiamo lavorare per arrivarci”.