Napoli e Inter si dividono la posta in palio, al Maradona termina 1-1 in virtù delle reti di Insigne su rigore nel primo tempo e di Dzeko in apertura di ripresa. Azzurri che adesso si trovano sempre a -1 dalla capolista (che ha sempre una partita da recuperare) ma ora rischiano di perdere il secondo posto: il Milan, ad una lunghezza, avrà l’occasione di sorpassare Spalletti e i suoi domani alle 12:30.