Pagelle MN – Pareggio che sa di occasione persa. Bene Insigne, deludono i cambi

Finisce con un pareggio senza infamia e senza lode il big match tra le prime due della classifica. Inter che assapora un punto guadagnato mentre per il Napoli una possibile occasione eprsa anche se il campionato è ancora lungo e ci sono altre gare in cui si potrà raccogliere qualche bonus per puntare alla prima piazza in classifica. Un punto in chiave Champions ma forse ci si aspettava qualcosa in più. Ecco i voti della partita di oggi secondo la redazione di MondoNapoli:

Ospina 6: Non può nulla sul pareggio ma nel primo tempo riesce a sventare un paio di conclusioni pericolose di Dzeko

Di Lorenzo 6,5: Sempre tra i migliori. Non molla mai contro Perisic che era un avversario molto pericoloso.

Mario Rui 5,5: Si fa sopraffare da Dumfries fisicamente nel primo tempo e nella ripresa si perde Lautaro nell’occasione dell’azione del pareggio.

Koulibaly 6: Dal Senegal al Maradona in poche ore. Qualche piccolo errore di disimpegno soprattutto nel primo tempo. Sfortunato nel rimpallo che favorisce Dzeko per il pareggio.

Rrhamani 6: Il più attento della difesa azzurra ma anche lui sfortunato nel rimpallo dell’1-1.

Lobotka 6,5: Sicuramente il migliore in campo. Dare palla a lui è una sicurezza per tutti.

Fabian Ruiz 6: Anche lui tra quelli che nel primo tempo fa ammattire il centrocampo dell’Inter. Cala leggermente nella ripresa ma appena lui esce il Napoli smette di giocare e non esce più con decisione in fase offensiva

Zielinski 5,5: Poco lucido e mai incisivo

Politano sv Esce per risentimento al polpaccio sinistro dopo appena 25’

Elmas 5: Il peggiore degli azzurri. Entra a freddo per Politano ma non trova mai la migliore posizione in campo. Si divora, anche per bravura di Handanovic la rete del 2-1

Osimehn 6: Ci prova in tutti i modi. Sfiora il gol sia nel primo che nel secondo tempo con due progressioni che lasciano De Vrji di stucco. si procura il rigore. di più non è riuscito a fare

Insigne 6,5: Segna con freddezza dopo 2′ il gol del vantaggio che illude tutti. Rete numero 116 che lo posizione sul podio dei migliori marcatori azzurri. Esce stremato.

Anguissa 5.5: Mezzo voto in meno per l’azione unica avuta che non ha allargato su Mertens che poteva andare solo in porta

JuanJesus sv

Ounas sv

Mertens sv

Spalletti 5,5 Cambi forse tardivi nella ripresa con la squadra che continuava a soffrire dal lato sinistro. Gli ingressi di Elmas nel primo tempo per infortunio di Politano e di Ounas nel finale non lo ripagano. Il Napoli non riesce a costruire più gioco dopo l’uscita di Fabian lasciando per troppo tempo in più uno Zielinski non in palla oggi.