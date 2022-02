Il Mattino: “Sabato sera Spalletti può togliersi un sassolino dalla scarpa”

Sabato sera Spalletti può prendersi la sua rivincita sull’Inter dopo l’esonero avvenuto nel 2019.

Il tecnico attuale del Napoli vuole strappare i tre punti alla capolista e come afferma l’edizione de Il Mattino gradirebbe anche togliersi un sassolino dalla scarpa: “Perché Spalletti è uomo tutto di un pezzo. Quell’ esonero gli brucia. Non ha dimenticato. E sabato sera ha l’ occasione di togliersi un bel sassolino della scarpa. Il reietto che fa scendere dal piedistallo la prima della classe. Per mettersi al suo posto. Un’ occasione che Spalletti non avrebbe mai immaginato questa estate, quando ha preso tra le mani le redini di questo Napoli. E che può ora aiutarlo a consumare la vendetta più dolce”. Spalletti può battere il suo passato nel pomeriggio del Maradona e scavalcare momentaneamente la capolista con una vittoria: in un solo colpo primo posto e rivincita contro i neroazzurri sarebbero un binomio micidiale per le ambizioni del tecnico toscano, per questa squadra e per questa città che vuole sognare.